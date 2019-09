Entriamo nella stanza di Adriano Celentano

ASCONA - Ci sono perfino i pantaloni alla Celentano. I più giovani non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando. Erano i pantaloni bicolori che Adriano Celentano aveva lanciato come moda negli anni sessanta. Non particolarmente belli visti con gli occhi di oggi. Ma comunque un cimelio prezioso a testimonianza di un’epoca irripetibile. E poi ci sono le copertine dei suoi dischi. Foto, manifesti, gadget e altre curiosità dalle straordinarie collezioni di Pierangelo Rudi, uno dei più famosi fans del “Molleggiato”, e del fan club “Il Celebre”. Tutto il mondo di Adriano Celentano racchiuso in una stanza. C’è anche un po’ di Ticino con la presenza dei duetti della cantante ticinese Anita Traversi che con il Molleggiato insieme un paio di singoli.

Una mostra che potrà essere visitata fino a sabato ad Ascona, presso la Casa Calicanto (Carrà dei nasi 11). Noi siamo entrati nella stanza accompagnati da una persone illustre che il mondo di Celentano lo conosce molto bene.