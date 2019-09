Galleria del San Gottardo chiusa anche la domenica, c’è chi si lamenta

AIROLO - «Nei tanti anni in cui ho vissuto nella Svizzera centrale non ho mai trovato la galleria del San Gottardo chiusa la domenica sera, ma sempre dal lunedì al giovedì». Sono molti e simili tra loro gli sfoghi degli automobilisti che nella tarda serata di domenica si sono ritrovati in coda sul Passo del San Gottardo.

Il motivo? La chiusura notturna del tunnel. In settembre è previsto che non sia transitabile nelle notti tra l’8 e il 13 settembre, tra il 15 e il 20 e tra il 22 e il 27. Eccezionalmente, quindi, è stato e sarà chiuso anche fra domenica e lunedì dalle 22 alle 5.

Ma perché impedire il transito in galleria anche domenica notte, con l’inevitabile generazione di traffico? «La ragione è da collegare alla chiusura del tunnel del San Bernardino», prevista tra le 20 e le 5 fino al 1° novembre.

L’Ufficio federale delle strade (USTRA), da noi contattato, precisa che la galleria del San Gottardo avrebbe dovuto essere chiusa per i consueti test sulle attrezzature e la sicurezza dal 30 settembre al 2 ottobre, ma il programma ha subito dei cambiamenti per lo sbarramento del tunnel del San Bernardino «per consentire l’esecuzione dei lavori di sostituzione di una parte della soletta intermedia danneggiata dall’incendio del maggio 2018». La chiusura notturna si protrarrà fino al 1° novembre 2019 e verrà sospesa per tre settimane (dal 6 al 29 settembre) in occasione della chiusura della galleria del San Gottardo.

Lavori inevitabili, dunque, in entrambe le gallerie autostradali e per i quali gli automobilisti sono invitati a organizzare "meglio" i propri viaggi e armarsi di pazienza.