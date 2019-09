«Donne, fate come me: non abbiate paura dei pregiudizi»

LUGANO – «Vincere il rally del Ticino era il mio sogno, sin da bambina». Solitamente è una sfinge, Moira Lucca. Non esterna particolari emozioni. Eppure la 43enne di Signòra, in Val Colla, stavolta uno strappo alla regola lo fa. È lei, accanto al pilota varesino Andrea Crugnola, ad aggiudicarsi la 22esima edizione della competizione, svoltasi sabato lungo diverse località del Sottoceneri.

Un messaggio forte – Una donna “che fa la voce grossa”, come navigatrice, in uno sport prevalentemente al maschile. «Per me è normale essere in mezzo agli uomini. Capisco che dall’esterno possa fare strano. Ecco perché credo di avere, indirettamente, trasmesso un bel messaggio alle donne che a volte non si lanciano abbastanza in determinati settori, magari per timori o paure. Io lo dico apertamente: fate come me, non fatevi frenare dai pregiudizi».

La donna che detta i ritmi – Dalla Val Colla a Balerna, passando per Isone. In totale 49 chilometri a tutto gas. Con Moira a dettare i ritmi. «Perché chi fa il navigatore dà le indicazioni precise ed essenziali al pilota. Lui esegue. Tra pilota e navigatore deve esserci una sintonia perfetta».

Una soddisfazione enorme – Ha vinto in casa sua, dopo avere ottenuto vari trofei al di fuori dei confini nazionali, a bordo di una Ford Fiesta WRC del Team Tamauto. «Vincere in Ticino, davanti ai tuoi famigliari e ai tuoi sponsor, ha un sapore diverso. Vorrei ringraziare in particolare Vittorio Sala, il nostro team manager. Da tre anni insiste su di me. Ci ha sempre creduto».