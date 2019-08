Il Pedibus spinto anche dalla questione climatica

Pedibus Caricamento in corso ... Tuo figlio come va a scuola? A piedi In bicicletta Coi mezzi pubblici Lo accompagno io in auto [{"keyQ":"q_36jwch"}] Vota Risultati Tuo figlio come va a scuola? A piedi 61% (112 voti) 61% In bicicletta 8% (14 voti) 8% Coi mezzi pubblici 19% (36 voti) 19% Lo accompagno io in auto 12% (23 voti) 12% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1388013,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"861154","title":"Pedibus","questions":{"q_36jwch":{"a":{"a_s5jz4c":"A piedi","a_nfnhp":"In bicicletta","a_xzvpgk":"Coi mezzi pubblici","a_ecb2md":"Lo accompagno io in auto"},"q":"Tuo figlio come va a scuola?","t":"0"}}}

LUGANO - È una soluzione pratica e divertente che permette ai bambini di andare a scuola a piedi in sicurezza. Si tratta del Pedibus, sempre più apprezzato pure in Ticino. Anche a causa della questione climatica, che rafforza la consapevolezza ambientale dei genitori. Poi si parla di sicurezza lungo il tragitto casa-scuola, come sottolinea Caterina Bassoli, coordinatrice Pedibus Ticino. Soltanto lo scorso anno, nel nostro cantone l’iniziativa ha visto la partecipazione di ben 1’100 bambini e 200 adulti volontari. Mentre nel 2015, quando è nato il coordinamento cantonale ticinese, i bambini erano appena 118.

A piedi per 760 metri - Il Pedibus è un sistema d’accompagnamento dei bambini sul percorso casa-scuola, sotto la sorveglianza di adulti. I promotori locali allestiscono delle linee con tanto di fermate, dove i genitori possono affidare al cosiddetto conducente (l’adulto volontario) il proprio bambino. In Ticino le linee sono oltre ottanta in 28 differenti comuni. E lo scorso anno sono aumentate del 20%. La distanza media dei percorsi è di 760 metri. Ora, in vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico, i genitori volontari si stanno attivando per la promozione di progetti già esistenti o per l’introduzione di nuove linee, sottolinea Bassoli.

A caccia di volontari - Nonostante il diffuso apprezzamento, anche il Pedibus è confrontato con la necessità di volontari. «È spesso difficile reclutarne di nuovi, poiché è diffusa la convinzione che la partecipazione all’iniziativa richieda un impegno importante» spiega Bassoli, che però smentisce: «Non è così: il Pedibus può essere proposto per esempio anche una sola volta alla settimana, con quattro accompagnatori che si alternano». In determinate situazioni, la mancanza di volontari costringe i promotori a dover rifiutare delle iscrizioni: il coordinamento Pedibus raccomanda infatti la presenza di un conducente ogni sei bambini. Statisticamente in media una linea conta tredici iscritti, quindi due adulti.

Bambini, adulti del futuro - Se i genitori possono affidare al Pedibus il bambino diretto a scuola, anche per i bambini i vantaggi non mancano. «Non ci sono soltanto quelli immediati legati alla sicurezza, ma anche quelli futuri». Con il Pedibus gli iscritti imparano infatti a muoversi a piedi. «Loro saranno gli adulti di domani che si sposteranno a piedi e con i mezzi pubblici».