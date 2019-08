«I bambini vadano a scuola a piedi»

BERNA - I bambini devono andare a scuola a piedi, anche per imparare - passo dopo passo - il giusto comportamento nel traffico, aumentando in tal modo la loro stessa sicurezza: lo afferma l'Associazione traffico e ambiente (ATA), che lancia un appello ai genitori affinché rinuncino a portare i loro figli con l'auto.

È un circolo vizioso: temendo per la sicurezza dei bambini madri e padri li accompagnano a scuola con la loro vettura e davanti agli istituti si crea il caos viario, si legge in un comunicato odierno. Per uscire da questa situazione si tratta di insegnare ai ragazzi il giusto comportamento nel traffico e l'attenzione da prestare ai vari pericoli.

Per farlo il percorso casa scuola si adatta molto bene, secondo l'ATA: i genitori dovrebbero inizialmente accompagnare i bambini, affinché i piccoli possano acquisire competenze utili anche nel tempo libero. L'organizzazione fornisce anche una serie di consigli: in primo luogo scegliere il percorso più sicuro, non quello più corto, calcolare i tempi in modo che i ragazzi non debbano affrettarsi, fare loro indossare vestiti riflettenti. Secondo l'ATA inoltre trottinette e pattini online vanno molto bene nel tempo libero, ma non per andare a scuola.

L'associazione ricorda che, in base a dati dell'Ufficio federale delle strade, l'anno scorso sono morti sulle strade elvetiche 11 bambini. Altri 172 hanno riportato ferite gravi.