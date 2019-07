Centotrentamila franchi per gli spettacoli pirotecnici

LUGANO - Migliaia di razzi spiccheranno il volo e illumineranno il cielo ticinese: nel Golfo di Lugano, sul Lago Maggiore e al Castello di Montebello è praticamente tutto pronto per i tradizionali spettacoli pirotecnici del Primo Agosto. Spettacoli di luci, colori ed effetti sempre più sorprendenti che ogni anno tengono migliaia di persone con il naso all’insù.

Ma quanto costano? In Ticino per i tre principali appuntamenti (Ascona, Bellinzona e Lugano) si spendono complessivamente circa 130’000 franchi. L’investimento maggiore è quello della Città di Lugano, che prevede un importo di 72’000 franchi per lo spettacolo pirotecnico, oltre a circa 43’500 franchi per le prestazioni logistiche. In totale si parla dunque di 115’500 franchi. «La spesa è la stessa da diversi anni ed è sostenuta interamente dalla Città» ci dice il municipale Roberto Badaracco, titolare del Dicastero cultura, sport ed eventi.

Anche ad Ascona la spesa è in linea con gli anni precedenti. Matteo Rampazzi, presidente dell’Associazione manifestazioni Ascona, parla di un importo compreso tra i 35’000 e i 40’000 franchi. «Lo finanzia l’associazione, che per l’organizzazione di una quindicina di manifestazioni all’anno conta su contributi che riceve da vari enti» ci spiega il presidente. «Per lo spettacolo pirotecnico del Primo Agosto la piazza e i ristoranti sono strapieni, probabilmente si arriva alle 20’000 presenze». Più contenuta, invece, la cifra bellinzonese: nella capitale, lo dice il segretario comunale Philippe Bernasconi, si sta sempre attorno ai 20’000 franchi.

Si comincia con un disegno - Si tratta di spettacoli della durata compresa tra i venti e i trenta minuti. Ma che richiedono circa un mese di preparativi. «Si comincia dal disegno su un pezzo di carta e si passa poi alla programmazione con il computer» ci spiega Andrea Colombo, cotitolare della Pirotecnica Sagl di Ascona e coreografo degli spettacoli in questione.

Effetti danzanti... e molto altro - E anche quest’anno non mancheranno le novità. A Lugano, per esempio, sono previsti degli effetti con cui «sembrerà che ci siano delle persone danzanti sulle cinque chiatte posizionate sul lago» svela Colombo. Lo spettacolo bellinzonese sarà invece incentrato sulla costituzione della Svizzera. «È difficile descriverlo con le parole, ma la coreografia è pensata per toccare gli spettatori nel cuore, per farli sentire fieri di essere parte di questo paese». Ad Ascona - «dove sono nato e cresciuto» - l’appuntamento con i fuochi d’artificio proporrà uno spettacolo che unirà il lago con il cielo. «Le bombe e i giochi di luce baceranno l’acqua per poi salire verso l’alto» conclude Colombo.

La Pirotecnica Sagl