Donna morta in hotel: confermato l'arresto

LUGANO - Nuovi sviluppi nel caso della donna trovata morta sabato mattina all'hotel Park Continental di Lugano. Il giudice dei provvedimenti coercitivi (Gpc) ha confermato l'arresto dell'uomo fermato nel weekend in relazione alla tragedia. Si tratta - spiega una nota diffusa oggi dalla polizia - di un 69enne cittadino svizzero, residente oltre San Gottardo.

La posizione dell'uomo - che come riferito sarebbe il marito della defunta, 68enne svizzera - è ancora al vaglio degli inquirenti. «Gli accertamenti dovranno stabilire se e in che modo abbia eventualmente concorso alla morte della donna» spiegano dalla Procura. Attualmente il 69enne è ricoverato in ospedale per problemi di salute. Vista la delicatezza del caso, la polizia non rilascerà altre informazioni.