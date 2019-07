Il Governo sugli asili nido: «Solo 6 senza un minimo salariale»

BELLINZONA - «I nidi d’infanzia sono oggi maggiormente accessibili anche alle famiglie con un reddito medio basso». Ad affermarlo è il Consiglio di Stato nella risposta ad un’interrogazione della deputata Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari (Mps-Pop-Ind) che chiedeva lumi sulla “Riforma degli asili nido”. Ma più che sugli aiuti alle famiglie, le spiegazioni del Governo sono incentrate sui numeri del settore e sui salari versati al personale che vi opera.

In arrivo 200 posti - Si scopre così che in Ticino a fine maggio erano attivi 58 asili nido, di cui 55 sussidiati dal Cantone, per un totale di 1’782 posti di lavoro. Diversi sono i progetti in fase avanzata di ampliamento per cui è «verosimile che nei prossimi 2-3 anni possa esserci un aumento di circa 200 posti».

La scala dei sussidi - Dei 55 asili nido sussidiati 6 sono pubblici o comunali, mentre gli altri 49 sono gestiti da associazioni o fondazioni private senza scopo di lucro (eventuali utili devono essere reinvestiti nel nido). Quest’ultima è una delle condizioni per poter beneficiare del sussidio cantonale, che dal 1. gennaio 2019 prevede differenti aliquote di sussidiamento dei salari: dal 40% per i nidi che non hanno introdotto un salario di riferimento, a percentuali intermedie a fronte di uno stipendio minimo, fino al 52% qualora fossero garantite le migliori condizioni salariali. «Solo 6 nidi - come rileva il Governo - sono rimasti a un’aliquota del 40%; 10 nidi hanno raggiunto un’aliquota del 44%; 33 nidi hanno raggiunto un’aliquota di base del 48% o del 52%».

Le differenze salariali - Per quanto concerne i salari nelle 49 strutture analizzate (6 sono ancora in fase di verifica) 24 presentavano minimi salariali superiori a 4’000 franchi per il personale educativo formato (quota che sale a 33 se si considerano gli asili che versano uno stipendio mensile di 3’939 franchi, che è il limite per un sussidiamento al 48%). Alla domanda se il Cantone ha intenzione di continuare a finanziare anche in futuro il 40% di salari inferiori ai 3’000 franchi lordi o fisserà minimi vincolanti… Il Governo risponde che «nel corso del prossimi due anni verrà prestata particolare attenzione alle strutture in cui non è stato ancora introdotto un miglioramento salariale», ma «al momento, a neanche un anno dall’introduzione della Riforma e sulla base di dati incompleti, è prematuro trarre conclusioni definitive».