Il “Principe” incanta Piazza Riforma

LUGANO – È apparso sul palco intorno alle 21.30, mandando subito in visibilio la platea. Ieri sera De Gregori ha portato in un’affollatissima Piazza Riforma le sue “Greatest Hits”, ovvero le canzoni di maggiore successo della sua carriera artistica. Lo ha fatto scortato da un’orchestra di 40 elementi, che ha incantevolmente eseguito gli oltre 20 brani presenti in scaletta.

L’apertura è stata affidata a Francesco Tricarico, che ha cantato alcuni dei suoi pezzi più celebri, come “Io sono Francesco” e “Musica”. Dopo che l’orchestra ha suonato in solitaria “O Venezia che sei la più bella”, il Principe ha iniziato con una pietra miliare della canzone italiana: “Generale”. La serata è poi proseguita regalando perle quali “La leva calcistica della classe ‘68”, “Sempre e per sempre”, “La donna cannone”, “Santa Lucia”, “Titanic”: questi ultimi due brani sono stati accolti da un’appassionata standing ovation. Di rara bellezza, poi, la cover “Can’t help falling in love” di Elvis Presley, cantata prima dei due pezzi che hanno concluso la serata: “Buonanotte fiorellino” e “Rimmel”.

Dall’autoironia alla spiegazione dei brani, dal ricordo di Lucio Dalla (seguito da applausi) ad altre riflessioni, i momenti di condivisione con la Piazza non sono certo mancati. Questo, insieme alle storiche canzoni eseguite dall’orchestra, ha regalato agli spettatori una serata davvero speciale.

Ti-Press / Samuel Golay