La storia di suor Agnese: con i suoi 109 anni è la donna svizzera... più anziana d'Italia

INTRA - Casa Santa Luisa è una residenza immersa nel verde che si affaccia sul lungolago a Intra. Della sua stupenda vista sul Lago Maggiore e sulle montagne verdi, godono circa 60 suore che lì vi dimorano. Molte di loro hanno servito anche in Svizzera e due sono elvetiche di nascita e di passaporto. Una di loro è Suor Agnese, al secolo Marta Pierina Agnese Bernasconi originaria del Mendrisiotto dove nacque il 30 aprile di 109 anni fa. Una classe 1910 che in questa residenza ci vive dal 2012, da quando cioè è venuta dal Ticino per godersi in pace e tranquillità gli ultimi anni di vita. Un’esistenza dedicata agli altri e soprattutto ai bambini.

Di padre bergamasco e madre ticinese, si sposta a Torino negli anni tra le due Guerre Mondiali, entra nella comunità della San Vincenzo e studia come infermiera. Poi torna in Svizzera e per 40 anni lavora all’Ospedale di Bellinzona nel reparto pediatria. E poi anche a Faido e all’Ospedale Civico di Lugano.

La sua giornata trascorre tra preghiere, canti e piccole passeggiate circondata dall’affetto delle sue consorelle e della madre superiora. Fatica a parlare e non si ricorda molte cose della sua vita, ma dice: «Ho vissuto sempre in mezzo ai bambini». E non rinuncerebbe mai a dolci e torte, le sue pietanze preferite.

Suor Agnese è la più longeva di tutta la comunità degli svizzeri residenti in Italia (che sono 55.000, la terza comunità svizzera più numerosa all’estero dopo quelle di Francia e Germania). E ieri anche Jocelyne Berset, Console generale aggiunto del Consolato Generale della Svizzera di Milano è andata sul Lago Maggiore a trovarla e a renderle omaggio. Suor Agnese ha apprezzato la visita: «È venuta per te», le hanno detto le altre suore. «Tra i nostri concittadini iscritti al consolato di Milano abbiamo 10 centenari», racconta a 20minuti/tio.ch la Console generale aggiunto.

Storie come quella di Suor Agnese ma anche come quella di Elena Vedres che di anni ne ha compiuti 108, danzatrice e artista che si trasferì a Milano già negli anni ’50 del secolo scorso e che è stata insignita dell’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza consegnata dal Comune di Milano per aver fondato una prestigiosa scuola di danza ancor oggi molto importante in città.

Suor Agnese ha gradito la visita e soprattutto l’enorme torta che la console le ha portato in dono. «Al ciel, al ciel, al ciel andrò a veder Maria» hanno cantato le suore insieme a lei. Poi la madre superiore, suor Giuseppina Nespoli, le ha chiesto se è pronta per andare in paradiso. «No aspetta, non è ancora ora», ha risposto.