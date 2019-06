Notte da record a Locarno-Monti: «Con 24.3 gradi superato il 2003»

BELLINZONA - La morsa del caldo continua ad attanagliare il Ticino. E nella notte passata - come sottolinea la pagina Facebook Amici di Meteo Locarno - sono stati battuti altri record. Uno su tutti, quello della notte più calda di sempre a Locarno-Monti. «La temperatura minima è stata di 24.3. Abbiamo superato di 0,1 gradi il record precedente che risaliva all’11 agosto del 2003».

Caldo da record in montagna - Ma la colonnina di mercurio non è salita a dismisura solo in pianura. Ma anche in montagna. Ieri a Cimetta - 1’661 metri di quota - si sono infatti sfiorati i 30 gradi. «Anche in questo caso il record di temperatura massima fatto registrare nel 2011 è stato polverizzato o meglio… liquefatto», precisano simpaticamente i metereologici.

Allerta fino a lunedì - E la canicola, che negli ultimi giorni ha fatto boccheggiare i ticinesi, non sembra destinata ad andarsene. L’allerta di livello (pericolo forte) - il massimo possibile nel nostro Paese - è infatti stato prolungato fino a lunedì alle 18.00 per quasi tutto il Ticino, escluse le valli superiori.

Diminuisce l’umidità - Il caldo, quindi, continuerà a farla da padrone anche se - come successo questa notte - verrà sentito un po’ di meno. «La diminuzione del tasso di umidità dovuta alla debole tendenza favonica ha fatto in modo che il calore venisse percepito meno intensamente rispetto alle notti scorse nel Sopraceneri e in parte anche nel Luganese».

Weekend caldo e soleggiato - Per oggi, precisa Meteo Svizzera, il tempo sarà soleggiato e le temperature ancora elevate sia in pianura - dove si toccheranno i 35 - 36 gradi - sia in montagna, con 22 gradi a 2000 metri. La colonnina andrà poi progressivamente abbassandosi - ma molto lentamente - nel corso del weekend. Sabato sono previste temperature massime di tra i 32 e i 34 gradi

Disgelo in alta montagna - La canicola, che fa sicuramente la felicità dei proprietari di lidi e piscine, ha però anche lati negativi. Sia per la salute come precisato negli scorsi giorni dal dottor Pons, «ha ucciso quasi un migliaio di persone in Svizzera nel 2003», sia per la natura. Meteo Svizzera, infatti, segnala per i prossimi giorni «un importante disgelo anche in alta montagna per la quota elevata dell’isoterma di zero gradi». Insomma a soffrire del caldo non siamo solo noi...