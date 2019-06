Droni, arrivano le nuove regole

LOCARNO - Il Municipio, in una recente seduta, ha predisposto una serie di limitazioni in materia di utilizzo dei droni. Questo - riporta il comunicato stampa emesso dalla Città - con l’obiettivo di “garantire la sicurezza della popolazione” e di proteggere le zone “particolarmente sensibili” come eliporti e ospedali.

L’uso dei droni viene regolato in Svizzera dall’ OACS (Ordinanza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) sulle categorie speciali di aeromobilI), che ne consente l’uso senza alcuna autorizzazione se il loro peso è inferiore ai 30 kg.

Da un lato, il Municipio ricorda alla popolazione le norme già in vigore - come il divieto assoluto di utilizzare droni “all’interno delle zona di 5 km dalle piste dell’aeroporto e della CTR comprendente i quartieri di Gerre di sotto, Isola Martella e Monda di Contone e (spicchio di zona a Gudo)”, o il divieto di utilizzo degli stessi nell’ambito di assembramenti di persone, in mancanza di contatto visivo diretto, al di sopra di assembramenti (...) oppure in un raggio di 100 m attorno ad essi.

E poi arrivano le novità. Per quanto concerne i droni con un peso al di sopra dei 500 gr - ma inferiore ai 30 kg -, una volta ricevuta l’autorizzazione da parte di Skyguide / UFAC, il pilota, con una settimana di anticipo dall’utilizzo, “dovrà inoltrare alla Polizia Città di Locarno (polizia.comunale@locarno.ch) e all’Ufficio Manifestazioni Eventi (manifestazioni@locarno.ch) copia dell’autorizzazione rilasciata dall’UFAC”. Inoltre, durante l‘utilizzo del drone, occorrerà indossare “un gilet fosforescente ad alta visibilità”.

L’utilizzo di droni con peso inferiore ai 500 gr, invece, sarà “di principio vietato nel raggio di 500 metri attorno agli eliporti dei due ospedali cittadini”, eccetto per i possessori di un’autorizzazione rilasciata dalla Polizia di Locarno con una settimana d’anticipo dall’utilizzo dell’aeromodello.

Infine, il Municipio ricorda poi alla popolazione, qualora si effettuino delle riprese tramite il drone, il rispetto delle “disposizioni della legge sulla protezione dei dati relative alla tutela della personalità”.