Asilanti in sciopero, il DSS: «Lo facciamo per loro»

CAMORINO - Gli ospiti del Centro per richiedenti l’asilo di Camorino (il “bunker di Camorino") sono in sciopero. Hanno affisso dei manifesti e rifiutano di mangiare. Sono una trentina quelli indignati a causa della decisione del Cantone di chiudere il centro negli orari diurni. Una decisione che il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha scelto di spiegare con un comunicato stampa.

«Si prevede in particolare la chiusura della struttura dalle 09:00 alle 18:00 in modo da consentire l’attivazione del sistema di areazione misto in linea con quanto previsto per le strutture protette di questo tipo», spiega il Cantone. La decisione, quindi, è stata presa «tenuto conto dell’annunciata canicola estiva» e «considerata la situazione creatasi la scorsa estate».

L’avvocato Immacolata Rezzonico, attivista per i diritti dei migranti, a Tio.ch/20 minuti aveva auspicato «una sistemazione alternativa» per gli asilanti, affinché «non restassero tutto il giorno sotto il sole cocente». Il DSS spiega di avere «trasferito la distribuzione dei pasti nella struttura esterna adiacente al Centro, dove avevano già luogo le attività d’integrazione».

Il Cantone precisa inoltre di avere «predisposto delle migliorie logistiche», come «l’installazione della rete wi-fi e la TV».

«Non potete trattarci come animali, siamo umani» recitano i manifesti affissi all'interno del centro, «non vi permetteremo di distruggere le nostre vite». Frasi che il DSS non accetta: «Non è stato purtroppo colto lo spirito costruttivo con cui si è deciso di intervenire in chiave migliorativa».

La protesta pacifica degli asilanti avrà conseguenze? Per «ristabilire gli equilibri all’interno del Centro - scrive il Cantone - sono previsti alcuni spostamenti in altri centri collettivi».