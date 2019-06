Ecco i nuovi docenti della scuola ticinese

LOCARNO - Con la fine dell’anno accademico giunge al termine il percorso di formazione di 157 nuovi docenti (19 in Insegnamento per il livello prescolastico, 56 in Insegnamento per il livello elementare, 70 in Insegnamento per il livello secondario I; 12 in Insegnamento per le scuole di maturità), diplomati del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI, che dal prossimo 2 settembre potranno assumere l’importante funzione di docenti delle scuole ticinesi.

Oggi, presso il Chiostro del DFA, la cerimonia di consegna dei diplomi si è aperta con i saluti di Alberto Piatti, direttore del DFA, Alberto Petruzzella, presidente della SUPSI e Giuseppe Cotti, capo Dicastero Educazione, Cultura e Sport della città di Locarno che ha portato i saluti del sindaco.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti, inoltre, il direttore della Divisione della scuola (DS) Emanuele Berger, seguito da Stefano Bragetti, responsabile della Formazione del Conservatorio della Svizzera Italiana (CSI) e Andrea Graf, responsabile della Formazione di base del Dipartimento tecnologie innovative (DTI).

Durante la seconda parte sono stati consegnati i seguenti premi:

Premio Lions Club Ceresio: per il miglior lavoro di diploma.

Bachelor in Insegnamento per il livello prescolastico: Samuele Fontana

Bachelor in Insegnamento per il livello elementare: Valeria Bullo

Il vincitore verrà premiato a gennaio/febbraio 2020 alla serata organizzata dal Lions Club Ceresio.

Premi Città di Locarno: per i migliori percorsi formativi nella formazione di base

Bachelor in Insegnamento per il livello prescolastico: Larissa Foletti

Bachelor in Insegnamento per il livello elementare: Ruben Moroni

Master in Insegnamento per il livello secondario I: Alessandro Passuello (Master doppio titolo in educazione musicale)

Diploma di Insegnamento per le scuole di maturità: Anna Lisa Mascitti (Biologia)

La/Il vincitrice/vincitore del premio Città di Locarno del Bachelor in Insegnamento per il livello prescolastico è stato insignito/a anche del premio Legato Imperatori.

La/Il vincitrice/vincitore del premio Città di Locarno del Bachelor in Insegnamento per il livello elementare è stato insignito/a anche del premio Legato Gussoni.

Premio Sylva Galli, per la migliore produzione grafico-pittorica: Giulia Canepa

Premio per il /la migliore studente nell’insieme della formazione iniziale in Didattica del francese lingua straniera, offerto dall’Ambasciata di Francia in Svizzera: Ruben Moroni

Premio Associazione Istituto Sant’Eugenio: per il miglior lavoro di diploma su temi inerenti la scolarità e la didattica attenta agli allievi e alle allieve con bisogni educativi speciali Martina Nicole Merlo (Bachelor in Insegnamento per il livello prescolastico)

La cerimonia è stata allietata dagli interventi musicali del gruppo Esperienze Vocali del DFA e del Laboratorio corale del Master of Music Pedagogy del CSI.