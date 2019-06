Listeria nei pezzi di cocco venduti da Manor

VEZIA / BALERNA - Nella noce di cocco fresca pronta al consumo del produttore Sylvain & Co è stata rilevata la presenza di listeria. Il prodotto era in vendita in 8 supermercati Manor Food sparsi per la Svizzera, tra cui anche quelli ticinesi di Vezia e Balerna - ed è stato immediatamente ritirato dal mercato.

Non è possibile escludere rischi per la salute - afferma in un comunicato l'Ufficio federale della sicurezza alimentare - che raccomanda di «non consumare il prodotto in questione».