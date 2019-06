Stop alle feste al Padiglione Conza, anche a quella del Liceo

LUGANO - I cittadini scrivono al Municipio lamentandosi e al Padiglione Conza scatta lo stop alle feste. L’Esecutivo cittadino - come anticipato dal Corriere del Ticino - ha deciso negli scorsi giorni di non concedere più a promotori privati di organizzare eventi al padiglione e quelli già in programma per l’estate sono stati annullati.

Un divieto che durerà fino a settembre, quando la situazione verrà riconsiderata.

Sono state due le feste che hanno scatenato il malumore dei cittadini che vivono a ridosso del Conza. Una in gennaio e l’altra in maggio. Dopo le lettere di reclamo a inizio anno, il Municipio aveva deciso di valutare caso per caso prima di concedere l’autorizzazione, ma le nuove lamentele - sommate al rapporto della polizia cittadina che parlava di «problemi di ordine pubblico» e «littering» -, hanno spinto la Città a correre ai ripari.

Il primo evento organizzato da tempo che risentirà di questa decisione è la festa di fine anno scolastico dei liceali, prevista al Padiglione Conza il 22 giugno, sotto l'organizzazione di Olympus. Gli studenti dovranno ora trovare un’altra soluzione.