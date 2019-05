«Un odore fortissimo, abbiamo chiamato i pompieri»

CONTONE - L'odore di bruciato appesta ancora l'aria, fuori dal mobilificio Pfister di Contone. Gli esperti della Scientifica sono arrivati questa mattina presto per i rilievi sul posto, armati di scope, badili e macchine fotografiche.

«Non è come un libro, non c'è scritto chi è stato» rispondono gli agenti ai giornalisti. «Lasciateci lavorare».

I pompieri non sono andati via da molto: questa notte un violento incendio è divampato all'esterno del magazzino, attorno alle 23.30. Le fiamme hanno lasciato dietro di sé tre furgoni carbonizzati e una facciata annerita (vedi foto). Nel punto vendita - chiuso - è giunta stamani anche la direzione della Pfister, per la conta dei danni materiali (che risultano ingenti). Per fortuna non si è registrato nessun ferito.

Ancora da appurare le cause del rogo: le fiamme sarebbero partite da uno dei tre veicoli di proprietà della nota catena di negozi. Erano posteggiati - come ogni sera - sulla rampa esterna di carico e scarico, e non si esclude che qualcuno possa essersi avvicinato e via abbia dato fuoco.

L'orario e la zona - commerciale e poco abitata - non aiutano le indagini. «Abbiamo sentito un forte odore e siamo usciti a vedere» raccontano dei vicini di casa. «Abbiamo subito chiamato i pompieri». Nessun testimone ha notato movimenti sospetti prima del rogo. La polizia ha contattato le attività vicine per raccogliere eventuali filmati dalle telecamere di sicurezza.

La direzione di Suhr ha comunicato che il negozio – dopo il giorno di chiusura odierno dovuto alle festività dell’Ascensione – potrà comunque riaprire con il solito orario venerdì 31 maggio.

«Siamo felici che non ci siano stati feriti e che i pompieri di Gambarogno e di Bellinzona intervenuti sul posto abbiano domato le fiamme velocemente» sottolinea Matthias Baumann, CEO di Mobili Pfister SA.

tio.ch - 20 minuti