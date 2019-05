Dipendenti comunali assenti per malattia 11,5 giorni l'anno

BELLINZONA - Le giornate d’assenza per malattia dei dipendenti comunali della Città di Bellinzona nel 2018 sono state in media pari a 11.5 giorni. Quelle per infortunio professionale 0.7 giorni, per infortunio non professionale 2.4 giorni. Attualmente i collaboratori assenti da più di un anno dal posto di lavoro sono 10. Sono questi i dati che il Municipio fornisce in risposta all’interpellanza di Fabio Briccola.

Sulla base del Regolamento organico dei dipendenti della Città è data facoltà del Direttore delle Risorse umane di sottoporre un collaboratore a ulteriori accertamenti presso un medico di fiducia del Municipio. Sono due quelli di cui si avvale il Municipio (uno per visite mediche generali e il secondo per visite mediche specialistiche in psichiatria).

La “gestione delle assenze proattiva” prevista dalla Città «parte da una prima analisi dei certificati di inabilità lavorativa con assenze maggiori a 30 giorni, con prognosi non chiara e per assenze frequenti durante l’anno». L’obiettivo di questa nuova figura - precisa il Municipio - è di «agire subito dopo il primo mese». Secondo studi, statisticamente dopo 6 mesi di assenza la probabilità di ripresa si attesta al 28%, dopo 12 mesi al 4%, mentre col passare del tempo la probabilità di rientro diminuisce in modo esponenziale. Il nuovo gestionale delle Risorse umane verrà implementato «a contare verosimilmente dal 2020».

La Città nella sua risposta all’interpellanza scrive anche che la persona che è stata assunta per la gestione delle assenze, attiva a partire da inizio novembre 2018, con un grado occupazionale del 40%, lavorava già in precedenza all’interno di un altro Settore dell’Amministrazione comunale con altre mansioni. «Questa figura è comunque coadiuvata nello svolgimento delle mansioni dal Responsabile del Servizio del personale e dal Direttore delle Risorse umane».

E in conclusione il Municipio ricorda: «La gestione della salute in azienda contribuisce al successo a lungo temine della Città di Bellinzona ed è uno degli obiettivi della politica di gestione del personale adottata dal Municipio».