Primo d'agosto, Berset: «La ragione deve prevalere sulle teorie del complotto»

Per Berset, non è necessario essere sempre gentili, si può anche litigare, ma non all'infinito. «Il fatto che litighiamo e poi ci riconciliamo» tiene unita la Svizzera. Così come «bere una birra insieme dopo accesi dibattiti politici». «In occasione della Festa nazionale, ricordiamo ciò che ci unisce veramente», ha concluso Alain Berset.