Politica europea: prima bisogna «risolvere i problemi in Svizzera»

Pfister chiede al Consiglio federale d'impegnarsi di persona a portare avanti le discussioni in Svizzera. Tale aspetto «non può essere delegato». Non assumendosi la responsabilità della gestione, il Consiglio federale ha messo «nei guai la Svizzera», afferma il presidente dell'Alleanza del Centro. Il governo, inoltre, «non sta facendo abbastanza per ristabilire la fiducia», aggiunge Pfister, sottolineando come l'argomento non vada rinviato a dopo le elezioni federali del 2023.