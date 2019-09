Corsie autostradali dedicate a moto e auto condivise?

BERNA - Su alcuni tratti di strade nazionali sono in corso e sono previste sperimentazioni di utilizzo della corsia d'emergenza in maniera dinamica (2+1) durante le ore di punta per fluidificare il traffico.

Marco Romano si spinge un po' più in là e chiede al Consiglio federale se sia disposto a valutare l'introduzione di una priorità/limitazione di utilizzo di queste corsie a favore di auto condivise (almeno 2 persone), rispettivamente per motocicli e scooter. Per il consigliere nazionale ticinese la misura stimolerebbe il car-pooling e la mobilità sostenibile.

Per Romano l’utilizzo “preferenziale” della terza corsia dinamica a favore di motocicli e carpooling andrebbe sperimentato nel tratto tra Lugano e Mendrisio.