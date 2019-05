Tifo violento? «Intervenga il Consiglio federale»

BERNA - Le misure esistenti per combattere la violenza in occasione di manifestazioni sportive non sono applicate in modo coerente. È quanto rileva la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati, che chiede un intervento del governo.

Il concordato anti-hooligans adottato nel 2012 pone le basi legali per attuare una serie di misure, come il divieto di accedere a un'area, a uno stadio, disciplina inoltre i controlli dell'accesso, della vendita di alcool, e la ripartizione delle spese, ricorda una nota odierna dei servizi del parlamento.

Malgrado ciò la Commissione constata con preoccupazione che le misure a disposizione vengono applicate solo in parte e non con la necessaria coerenza. All'unanimità ha pertanto adottato un postulato che chiede al Consiglio federale in che modo sia possibile richiamare Cantoni, associazioni e società sportive ai loro obblighi.

Il governo dovrebbe inoltre esaminare le possibili modalità per sostenere e promuovere la lotta alla tifoseria violenta e a fenomeni analoghi. Non da ultimo, un rapporto dovrà illustrare in che modo sia possibile verificare l'attuazione del concordato. La commissione si attende che i Cantoni, ma anche le società e le associazioni, conferiscano a questo problema la necessaria priorità e che applichino le misure esistenti da anni.

Oltre a ciò raccomanda alla sua Camera, con 12 voti a 1, di approvare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla sicurezza in occasione delle manifestazioni sportive.