Aldi introduce un semaforo per "dosare" i clienti

ZURIGO - Aldi introduce un semaforo all'entrata ai negozi per dosare i clienti: in 110 filiali fortemente frequentate viene predisposto un sistema di conteggio digitale che garantisce la presenza massima nei supermercati di una persona ogni 10 metri quadrati di superficie, come previsto in tempi di coronavirus.

Il sistema denominato Crowd Monitor è stato testato con successo in quattro punti vendita e viene ora esteso a tutta la Svizzera, spiega il grande distributore in un comunicato odierno. Il programma funziona in modo completamente automatico: all'entrata un monitor segna rosso fino a quando nella filiale si trova il numero massimo di clienti.

«Siamo lieti di aver trovato una soluzione moderna ed eccellente», afferma Martin Hagen, capoprogetto presso Aldi. «In questo modo possiamo alleviare il peso che grava sui nostri eroi, il personale di vendita nei negozi, in modo che possano concentrarsi pienamente sui loro compiti principali».