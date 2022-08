Pizzicato a 146 km/h sul limite di 80: ora è nei guai

L'uomo, un 37enne domiciliato nella regione, procedeva sulla strada cantonale in direzione di Flamatt. L'infrazione è avvenuta su un tratto con limite di velocità a 80 chilometri all'ora. Intercettato e identificato da una pattuglia della Polizia cantonale, il conducente è stato interrogato in presenza di un legale presso un posto di polizia, come prevede la procedura Via Sicura.