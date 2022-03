Un piccolo aereo si è schiantato nell'area del Säntis

NESSLAU - I resti di un piccolo velivolo sono stati ritrovati nei pressi del Säntis, in canton San Gallo, questo pomeriggio. Poco dopo le 13.35 la Polizia cantonale ha ricevuto una segnalazione su un possibile schianto aereo nell'area.

A quel punto è stata avviata un'operazione su larga scala. La ricerca dell'aereo scomparso è stata resa molto difficoltosa dalla nebbia intorno alla montagna. Gli elicotteri dell'Esercito e della Rega sono infine riusciti a individuare il velivolo distrutto in una zona impervia, a circa 1'700 metri sul livello del mare.

Al momento le forze dell'ordine non forniscono ulteriori informazioni sul tipo di aeromobile in questione e sulla rotta del volo, in quanto non sarebbero ancora stati accertati. Le operazioni sul posto sono state interrotte prima delle 20 a causa dell'oscurità.