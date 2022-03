Investito nella notte: morto un ventiduenne

HORNUSSEN - Non c'è stato nulla da fare per un ventiduenne che nelle prime ore di oggi è stato investito lungo una strada extraurbana nel Canton Argovia: il giovane è morto sul posto. Lo fa sapere la polizia cantonale, che è in cerca di testimoni per chiarire la dinamica dell'accaduto.

L'incidente è avvenuto attorno alle 3.25. Una trentenne al volante della sua vettura stava circolando lungo la strada tra Hornussen e Frick, quando ha investito il ventiduenne che apparentemente si trovava sulla carreggiata.

La polizia ha avviato un'inchiesta.

POLCA AG