Scontro in moto tra adolescenti, due feriti gravi

DIETSCHWIL - Grave incidente tra moto stasera a Dietschwil, canton San Gallo. Due diciassettenni sono rimasti gravemente feriti, mentre un 18enne e un 19enne hanno riportato ferite il cui livello di gravità è ancora da definire.

Poco prima delle 17, un 17enne e un 18enne stavano viaggiando in moto verso Dietschwil, così come, su una seconda moto, un 19enne e una 17enne. Per cause ancora da chiarire, i due mezzi si sono scontrati all'incrocio con un strada sterrata. I due 17enni sono in gravi condizioni e sono stati trasportati in ospedale dalla Rega. Il 18enne e il 19enne hanno invece riportato ferite la cui gravità è ancora da stabilire.

La Schönauerstrasse ha dovuto essere chiusa. Oltre alla polizia cantonale di San Gallo, erano in servizio la Procura del Canton San Gallo, i pompieri di Kirchberg-Lütisburg, due elicotteri della Rega, un medico d'urgenza e il servizio di soccorso.

Brknews