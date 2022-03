Ottanta milioni per l'Ucraina

BERNA - La beneficenza e la solidarietà svizzera verso l'Ucraina non accennano a fermarsi. Dopo gli oltre 51 milioni di franchi raccolti dalla Catena della Solidarietà, ora è il Consiglio federale a effettuare un gesto concreto per portare aiuto umanitario nella regione flagellata dalla guerra.

Nella sua seduta odierna, infatti, Berna ha deciso di portare a ottanta milioni di franchi i fondi stanziati per aiutare quelle dodici milioni di persone che a causa dell'invasione russa si trovano in situazione di emergenza. «Molte di loro - precisa il Consiglio federale in una nota - non hanno accesso a elettricità, acqua, cibo e altri beni di prima necessità».

Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), poi, milioni di persone sono in fuga all’interno dell'Ucraina, mentre più di due milioni sono già fuggite nei Paesi vicini, oltre la metà in Polonia. «La maggior parte degli sfollati - precisa Berna - sono donne e bambini, poiché gli uomini abili alle armi devono rimanere in Ucraina per difendere il Paese».