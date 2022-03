Un fienile divorato dalle fiamme

COIRA - Un incendio ha distrutto ieri sera un fienile a Rongellen, poco a sud di Thusis (GR). Nessuno è rimasto ferito.

L'allarme alla centrale è giunto attorno alle 23.00, indica in una nota odierna la polizia cantonale grigionese. I vigili del fuoco di Thusis sono arrivati rapidamente sul posto, ma il fienile - che era ormai avvolto dalle fiamme - è bruciato completamente nonostante lo sforzo dei pompieri. Questi ultimi sono tuttavia riusciti a evitare che il fuoco si propagasse a un vicino edificio.

La polizia cantonale nella nota scrive che quasi contemporaneamente un'altra segnalazione è giunta per un principio d'incendio in un immobile a Furna, in Prettigovia. I pompieri sono intervenuti e hanno spento le fiamme che provenivano dalla parete dietro la stufa del soggiorno. Hanno così evitato che il fuoco si estendesse a tutta la dimora. Nel comunicato viene precisato che non è ancora possibile stimare i danni alla proprietà.

In entrambi i casi la polizia cantonale ha aperto un'indagine per stabilire le cause degli incendi.





Polizia canton Grigioni