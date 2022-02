Cade per venti metri in un crepaccio, muore un 47enne

ZERMATT - È finita in tragedia l'escursione effettuata sabato da due italiani sul ghiacciaio del Teodulo, in Vallese. Intorno alle 11, mentre camminavano fuori dalla pista da sci con i ramponi, uno dei due, un 47enne cittadino italiano residente nel Belpaese, è precipitato per venti metri in un crepaccio dopo che il manto nevoso è crollato sotto il suo peso.

La sua compagna ha immediatamente allertato i soccorsi, ma la squadra di di Air-Zermatt non ha potuto fare altro che constatare il decesso del malcapitato.