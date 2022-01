Oltre 2000 persone in piazza contro le misure Covid

BERNA - Oltre 2000 persone - stando a una stima di Keystone-ATS - sono scese in piazza oggi a Berna per protestare contro le misure adottate dalle autorità per far fronte al coronavirus. Dalla stazione è partito un corteo di manifestanti che scardinavano a intervalli regolari il grido "Libertà!" e sventolavano bandiere svizzere.

La dimostrazione, non autorizzata, si è tenuta alla presenza di un nutrito contingente di poliziotti, pronti anche a intervenire con idranti. Il flusso dei manifestanti nel centro cittadino ha in parte ostacolato il traffico dei tram.

Keystone