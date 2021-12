Air-Glaciers, 42 interventi in un week-end

BERNA - La neve ha attirato numerosi appassionati di sport invernali in montagna lo scorso week-end, il che ha comportato numerosi interventi di salvataggio con elicottero: Air-Glaciers ne ha contati 42 partiti dalle sue basi di Sion (VS), Collombey (VS), Saanen (BE) e Lauterbrunnen (BE).

Le squadre di soccorso sono state impegnate in missioni, soprattutto a causa di incidenti sulle piste da sci, ha comunicato oggi la compagnia aerea che propone servizi di trasporto e di soccorso alpini. Domenica è stato il giorno più impegnativo, con 25 salvataggi, rispetto ai 17 di sabato, viene precisato.

Air-Glaciers invita tutti gli sportivi alla massima prudenza quando vanno in montagna.