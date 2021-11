In manette un pirata informatico

BINNINGEN - Un'operazione internazionale di polizia contro la criminalità informatica ha portato all'arresto di una persona a Binningen (BL). È sospettata di essere membro di un gruppo di 12 persone che si ritiene abbiano effettuato più di 1.800 attacchi informatici utilizzando ransomware.

Il sospetto, arrestato il 26 ottobre, è stato interrogato dalla procura francese ed è attualmente in custodia. In Svizzera è sospettato di riciclaggio di denaro e danneggiamento di dati. L'operazione coordinata delle polizie è stata condotta in Svizzera e in Ucraina, ha precisato oggi la procura di Basilea Campagna.