Il lupo è arrivato anche a Basilea Campagna

LIESTAL - Un lupo è stato avvistato e fotografato in due luoghi diversi oggi nei pressi di Zeglingen, nel canton Basilea Campagna: è la prima volta che la presenza del predatore viene confermata in quella regione dal suo ritorno in Svizzera.

La fondazione KORA - Ecologia dei carnivori e gestione della fauna selvatica - ha confermato che l'animale fotografato nei pressi di Zeglingen è un lupo, indica l'ufficio forestale dei cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città. È probabile che si tratti di un esemplare giovane.

Non è ancora possibile dire se ci sia un collegamento tra questo animale e l'attacco a sette capre alla fine della settimana scorsa a Lauwil (BL). Gli animali uccisi sono stati portati in un laboratorio, dove verrà condotta un'analisi del DNA per appurare se siano stati vittima di un lupo.

Ufficio forestale dei cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città