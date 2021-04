SVITTO - Non ce l'ha fatta l'83enne che giovedì 15 aprile era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Lachen (SZ). Dopo aver lottato per la propria vita per otto giorni, l'anziano è infatti deceduto venerdì pomeriggio all'ospedale.

In sella alla propria e-bike, l'uomo si era scontrato con un camion sulla Oberdorfstrasse attorno alle 11.30 di quel giovedì. Le sue condizioni erano subito apparse disperate.