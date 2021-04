SAN GALLO - Ha svoltato, per lasciare la cantonale e immettersi in una strada secondaria, in quel momento non ha però notato un ragazzino in pattini a rotelle che si transitava sul marciapiede.

Così, come comunica la Cantonale di San Gallo in una nota, un 29enne ha finito per investire un 11enne che, dopo l'impatto, è finito riverso a terra.



Preso in consegna dai soccorsi è poi stato portato in ospedale in ambulanza, le sue ferite - fortunatamente - non destano preoccupazioni.