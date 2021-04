Precipita per venti metri col bulldozer: un ferito

DREIEN - Incidente sul lavoro ieri in una cava di Dreien, nel Canton San Gallo: un 78enne alla guida di un bulldozer è rimasto gravemente ferito alla testa dopo essere precipitato con il mezzo per una ventina di metri.

L'uomo è stato trovato da un passante, precisa la polizia sangallese in una nota odierna, ed è stato trasportato in ospedale. È stata aperta un'inchiesta per chiarire la cause dell'accaduto.

POLCA SG