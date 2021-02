Auto intrappolata tra due treni, grave la conducente

ZURIGO - L'allarme è giunto alle centrale di Polizia attorno alle 22:30 di ieri. Un'auto aveva tentato di passare tra due treni a Winterthur. Inevitabile lo scontro.

Secondo il portavoce Ralph Hirt, la 41enne alla guida del veicolo è finita sulle rotaie per ragioni sconosciute. Vi ha transitato proprio mentre passavano due treni.

«L'auto è stata gravemente danneggiata e la donna alla guida ha potuto essere liberata dalle lamiere solo grazie a un delicato intervento dei Pompieri», spiega il portavoce in un'intervista a BRK News. A causa delle gravi ferite riportate, l'automobilista è stata trasferita in ospedale. I Pompieri hanno dovuto smontare il veicolo pezzo per pezzo per poterla recuperare.

Stando alle prime testimonianze raccolte sul posto, almeno 15 veicoli tra Pompieri e Polizia erano sul luogo dell'incidente, a Schottikon (ZH). È stato utilizzato anche un elicottero. «La polizia ha isolato l'intera area», racconta un testimone che vive poco distante e ha sentito delle urla.

I circa 80 passeggeri di entrambi i treni ed entrambi i macchinisti non sono rimasti feriti. A causa dell'incidente si sono generati ritardi, cancellazioni di treni e deviazioni sulla tratta delle FFS tra Zurigo e San Gallo.

Danni ingenti - Le FFS hanno annunciato che i treni a lunga percorrenza tra Zurigo e Wil (SG) saranno cancellati. Poiché la capacità degli autobus sostitutivi è limitata, le FFS hanno sconsigliato di viaggiare tra Winterthur e Wil nelle ore di punta. La durata della perturbazione non è nota.

Nell'incidente sono stati coinvolti un InterRegio proveniente da San Gallo e un InterCity proveniente da Zurigo, ha precisato un portavoce delle FFS. L'impatto ha fatto deragliare il primo vagone. I danni ai convogli e ai binari sono ingenti.

Le FFS hanno iniziato a compiere i lavori di riparazione nella notte motivo per il quale la linea è stata interrotta.