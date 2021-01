In 24 ore altri 2'260 casi e 75 decessi

BERNA - In Svizzera sono stati registrati altri 2'260 nuovi casi di coronavirus, secondo le cifre pubblicate oggi dall'Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP). I nuovi decessi segnalati sono 75, mentre le persone che sono state ricoverate in ospedale sono 129.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 21'547 test, indica l'UFSP. Il tasso di positività è del 10,5%. Sull'arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 33'800. I casi per 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 390,99. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,81.

Il dato dei contagi è più basso rispetto a martedì scorso, quando ne erano stati annunciati 2'851. Anche il tasso di positività è in calo rispetto al 12,56% di una settimana fa.



tio.ch/20minuti

Dall'inizio della pandemia, 502'191 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 4'048'237 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. Complessivamente si contano 8'166 decessi e 20'907 persone ospedalizzate.

In Svizzera attualmente ci sono 24'020 persone in isolamento e 33'313 entrate in contatto con loro e messe in quarantena. A questi se ne aggiungono 4'720 di ritorno da un Paese a rischio e posti in quarantena.



tio.ch/20minuti