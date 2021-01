Spacciatore vende droga a un agente in borghese: arrestato

GINEVRA - Vende della droga a un poliziotto in borghese. E finisce subito in manette. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Ginevra, come fa sapere la locale polizia cantonale.

Tre agenti in borghese si trovavano in centro, quando uno di loro è stato avvicinato da uno spacciatore di 42 anni. Quest'ultimo gli ha venduto a duecento franchi due bolas di cocaina per un peso complessivo di 2,2 grammi.

Dopo l'arresto, il 42enne è inoltre stato trovato in possesso di 2,7 grammi di sostanza stupefacente. Inoltre, presso il suo domicilio le forze dell'ordine hanno trovato materiale da imballaggio, contanti (2'850 franchi e 1'000 euro), come pure altri 209,5 grammi di cocaina.

L'uomo - che ammette parzialmente le accuse - deve rispondere d'infrazione alla legge federale sugli stupefacenti.