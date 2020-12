Casa in fiamme, ustioni per un pompiere

BASILEA CITTÀ - Un pompiere ha riportato ustioni ieri nel corso di un'operazione per spegnere un incendio scoppiato in una casa unifamiliare a Basilea. Lo ha comunicato oggi la procura cantonale, precisando che gli abitanti della casa in quel momento non c'erano.

Il rogo, scoppiato nella cantina, è stato segnalato da un passante verso le 18.30. I militi intervenuti sono riusciti a spegnere le fiamme poco dopo e a portare in salvo un cane e un porcellino d'india, ma i danni sono così estesi che la proprietà non è più abitabile, viene precisato.

Il pompiere è stato trasportato al pronto soccorso. Le cause del rogo non sono ancora chiare, viene aggiunto.