Attentato a Vienna, arrestati anche due svizzeri

ZURIGO - Due svizzeri di 18 e 24 anni sono stati arrestati oggi pomeriggio in quanto sospettati di essere coinvolti nei drammatici fatti accaduti ieri sera a Vienna. La polizia zurighese ha fatto sapere che a seguito dell'attacco terroristico nella capitale austriaca, ha immediatamente attivato una task force per capire se ci fossero eventuali correlazioni tra Zurigo e quanto accaduto a Vienna.

Ebbene, le indagini hanno fatto scattare le manette per due ragazzi domiciliati a Winterthur. L'arresto è stato deciso in coordinamento con le autorità austriache dell'unità speciale EG Diamant di Winterthur. Non è dato sapere su che tipo di collegamento ci fosse tra i due arrestati e i fatti di Vienna. La polizia non ha voluto fornire informazioni su questo aspetto, dicendo che sono in corso accertamenti. Fatto sta che la polizia cantonale di Zurigo e l'Ufficio federale di polizia (Fedpol), sono in queste ore in stretto contatto con le autorità austriache.

La stessa Fedpol ha annunciato questa sera su Twitter che i due arrestati sono noti alle autorità nell'ambito di procedimenti terroristici della Procura federale.