Incendio in una palazzina, una persona perde la vita

GINEVRA - È esploso nelle prime ore di venerdì, il rogo che è costato la vita a una persona in quel di Ginevra. Come comunicato dalle autorità, l'allarme al numero di emergenza è arrivato poco prima delle 2.30 di notte.

A prendere fuoco, un appartamento in una palazzina in Rue de Veyier. I pompieri, giunti sul posto in forze, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. L'occupante, un 46enne, è stato ospedalizzato in gravi condizioni per spirare poco dopo.

Altre due persone sono rimaste intossicate, come riportato dalla polizia si tratta degli occupanti dell'appartamento proprio sotto all'incendio. Anche loro sono state portate in ospedale ma non sono in pericolo di vita.

Le dinamiche all'origine delle fiamme sono ancora al vaglio degli inquirenti.