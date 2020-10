L'ultimo bilancio della pandemia in Svizzera: i nuovi positivi sono 552

BERNA - Sono 552 i nuovi casi di coronavirus registrati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nelle ultime 24 ore.

Le infezioni confermate in laboratorio dall'inizio della pandemia sono 54'384. La percentuale di test positivi sul totale di quelli effettuati è del 4,6%.

Ospedalizzati e deceduti - Le nuove ospedalizzazioni sono sei, che portano il totale a quota 4'890. Nessun nuovo decesso nel periodo sotto esame: il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia rimane di 1'784.

Contact tracing - Le persone attualmente in isolamento sono 1'912, coloro che si trovano in quarantena per essere entrati in contatto con una o più persone che hanno contratto il virus sono 5'454 mentre quelle in quarantena per essere entrate in Svizzera da un paese a rischio sono 11'117.