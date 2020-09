Maxi incidente: 8 persone ferite, 2 sono gravi

COIRA - Un tamponamento a catena di vaste proporzioni si è verificato ieri sera, poco dopo le 19.00, a Landquart. Il bilancio è di otto persone ferite, di cui due in gravi condizioni.

È successo esattamente sulla Prättigauerstrasse. Un automobilista di 37 anni, stava viaggiando in direzione di Landquart, quando improvvisamente si è spostato sulla corsia opposta scontrandosi frontalmente con un furgone dove all’interno vi erano quattro persone. L’urto è stato particolarmente violento, tanto che il furgone si è schiantato contro il guardrail, finendo per girare su se stesso e scontrarsi ancora una volta frontalmente con una seconda auto che stava sopraggiungendo. Una terza vettura ha subito invece solo danni materiali. Lo scenario che si è presentato ai primi soccorritori aveva sembianze apocalittiche. Auto distrutte e feriti ovunque. Come detto, sono due quelli più gravi. Soprattutto una donna di 75 anni e il suo compagno di viaggio, che per essere estratti dall’abitacolo si è reso necessario l’intervento dei pompieri.

Tutti i feriti sono stati portati in vari ospedali della zona, uno anche al nosocomio di Coira. La polizia è ora alla ricerca di eventuali testimoni in grado di fornire dettagli sull’incidente.

Polizia dei Grigioni