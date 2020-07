Nelle ultime 24 ore 1'965 tamponi, 65 sono positivi

BERNA - Altre 65 infezioni da coronavirus confermate in laboratorio e nessun decesso legato al Covid-19. Sono questi i dati dell'evoluzione della pandemia in Svizzera e nel Liechtenstein, forniti nel consueto bollettino dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nel corso delle ultime 24 ore. Ieri le nuove infezioni registrate erano state 110 (un decesso).

Il numero complessivo dei casi confermati dall'inizio dell'emergenza (25 febbraio) sale così a quota 34'477, mentre il totale delle ospedalizzazioni ha raggiunto le 4'185 unità, con tre ricoveri in più di ieri. Il numero dei morti resta stabile a quota 1'701.

Il numero totale di tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza è pari a 764'894 (+1'965 nelle ultime 24 ore). Di questi, il 5,4% è risultato positivo.

Isolamento e quarantena - Inoltre, attualmente tra Svizzera (nel conteggio rientrano 21 dei 26 cantoni) e Liechtenstein si contano 874 persone in isolamento e altre 2'989 in quarantena. A queste si sommano poi le 7'736 in auto-quarantena a seguito del loro rientro sul territorio nazionale. Questi tre dati sono tutti in crescita rispetto a ieri.