Scontro fra treni a Oberwald, i feriti sono 11

OBERWALD - Sono in tutto 11 i viaggiatori rimasti feriti nella collisione fra i due convogli avvenuta questa mattina in una galleria nei pressi di Oberwald, nel comune altovallesano di Obergoms.

L'incidente è avvenuto attorno alle 10.10 nella galleria ferroviaria Stephan-Holzer, indica in una nota la compagnia ferroviaria Matterhorn Gotthard Bahn. Sul posto sono giunti i soccorsi, così come la polizia e il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

Sette dei feriti sono stati curati sul posto da personale medico, precisa un portavoce della polizia cantonale vallesana all'agenzia Keystone-ATS. Tre dei feriti sono stati portati al nosocomio di Visp (VS) in ambulanza per ulteriori accertamenti e uno di loro è stato elitrasportato all'ospedale di Sion, ma la sua vita non è in pericolo, assicura il portavoce.

Un convoglio che da Oberwald stava circolando in direzione di Realp (UR) è entrato in collisione con il fianco destro di un treno regionale che da Andermatt (UR) procedeva in direzione di Oberwald. Su quest'ultimo treno - con cinque carrozze - vi erano una trentina di passeggeri, mentre il primo trasportava una quindicina di veicoli distribuiti su nove vagoni, aggiunge la Matterhorn Gotthard Bahn. Lo scontro è avvenuto a uno scambio, precisa un portavoce della compagnia ferroviaria a Keystone-ATS. La dinamica dell'incidente è ora oggetto di indagine.

Nel frattempo, i passeggeri del treno regionale hanno già proseguito il loro viaggio. Tempi di attesa più lunghi invece per i viaggiatori dell'altro convoglio, che hanno aspettato il via libera per lo scarico dei veicoli da parte del SISI.

I collegamenti ferroviari tra Ulrichen (VS) e Realp sono stati interrotti fino a nuovo avviso.