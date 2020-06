In festa: ma sono oltre 1500, in barba alle norme sul Covid

FRIBURGO - I raggruppamenti di oltre 1000 persone sono vietati fino alla fine di agosto, in Svizzera. Ciò non ha impedito agli studenti di Friburgo di radunarsi in gran numero, giovedì sera, per festeggiare la fine dei corsi scolastici.

Secondo la polizia, interpellata da "La Liberté", c'erano circa 1500 giovani alla festa. «La manifestazione è iniziata intorno alle 21:00 ed è proseguita fino a notte inoltrata», riferisce il portavoce della Polizia cantonale, Roger Seydoux.

Il festino, di fatto, ha rimpiazzato la festa scolastica ufficiale, cancellata quest'anno per ovvie ragioni. Nessuna richiesta di autorizzazione è stata avanzata e il passa parola è probabilmente passato tramite i social network. «È complicato controllare questo tipo di incontri spontanei», ammette il portavoce della polizia.

Si noti che, di recente, una ripresa dei casi ha interessato proprio il canton Friburgo, tanto che alcune manifestazioni, ad esempio dei balli studenteschi, sono stati annullati.