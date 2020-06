Scoperto un cadavere in un appartamento, immobile evacuato

SVITTO - Un immobile è stato evacuato oggi a Svitto dopo la scoperta di un cadavere in un appartamento. Lo ha indicato all'agenzia Keystone-ATS un portavoce della polizia svittese confermando un'informazione del Bote der Urschweiz online.

Complessivamente 19 persone sono state sfollate dall'immobile a causa della possibile presenza di esplosivi. Per gli inquirenti, tuttavia, la persona deceduta non è stata vittima di un atto criminale. Per il momento non è stata trovata alcuna traccia di esplosivo.