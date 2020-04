Cadavere ripescato dalla Reuss

LUCERNA - Questo pomeriggio la polizia lucernese ha estratto un corpo senza vita dal fiume Reuss nei pressi del Kapellbrücke, l'iconico ponte nel centro di Lucerna. Non ci sono al momento altre informazioni sulla persona deceduta.

L'identificazione è ancora in corso ed è stata aperta un'inchiesta per chiarire il momento e le possibili cause della morte. La polizia è stata allarmata verso le 15.30, ha detto un portavoce a Keystone-ATS, confermando un'informazione di 20 Minuten. Il portavoce non ha potuto dire se la persona morta sia un uomo o una donna.